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В Сумской области объявили срочную эвакуацию украинских городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Сумской районной государственной администрации Михаила Мельника.

Ранее российские военные ударили по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы. В результате были уничтожены свыше 60 военных.

Как подчеркнул Владимир Путин, комментируя атаку на конгресс-центр в Сумах, ВС РФ наносят удары по гражданским только в том случае, если они используются киевскими военными. По словам президента, там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов.

