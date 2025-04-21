Путин объяснил удар по конгресс-центру в Сумах тем, что там награждали военных ВСУ

Фото: kremlin.ru

ВС РФ наносят удары по гражданским только в том случае, если они используются киевскими военными. Таким образом Владимир Путин пояснил, почему был атакован конгресс-центр в Сумах.

Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы 13 апреля. В результате были уничтожены свыше 60 военных.

"Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе Курской", – передает ТАСС слова российского лидера.

Президент обратил внимание на то, что эти гражданские объекты используются киевским режимом, приведя в пример еще один удар со стороны российских бойцов по населенному пункту, расположенному примерно в 82 километрах от Одессы.

Там находились сельскохозяйственные постройки, ангары и предприятия. Однако, как выяснилось, власти Украины вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать на объекте испытания новой ракетной системы.

"Туда и был нанесен удар. Так это гражданский объект или нет? Гражданский, но он использовался для военных целей", – ответил Путин.

Более того, по словам главы РФ, украинские боевики для военных целей "проводят сходки, собрания, совещания, что-то отмечают, водку пьют" и в ресторанах, которые тоже подпадают под классификацию гражданских объектов.

"С этим нужно разобраться. Это все предмет для тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога", – указал он, добавив, что российские власти проведут анализ возможных контактов и примут соответствующие решения.

Комментируя удар по Сумам, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что ВС РФ наносят удары сугубо по военным и околовоенным объектам.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила в случившемся лидера Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что он уволил главу Сумской военной администрации Владимира Артюха под давлением фактов, подтвердив обвинения против себя.

