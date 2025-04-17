Захарова заявила, что вина за произошедшее в Сумах лежит на Зеленском

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Президент Украины Владимир Зеленский ответственен за удар Вооруженных сил России по украинским Сумам. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что под давлением фактов Зеленский был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что лишь подтвердило выдвинутые против него обвинения. Захарова считает, что так украинский лидер попытался переложить ответственность за военное преступление против собственных граждан на главу администрации.

"Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он "не лох"? А раз так, то ответственность на нем. Безусловно, на нем", – цитирует ее ТАСС.

ВС РФ 13 апреля нанесли удар по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы. В результате были уничтожены свыше 60 военных.

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, удар пришелся по собранию украинских военачальников со своими западными коллегами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что ВС РФ наносят удары сугубо по военным и околовоенным объектам.

