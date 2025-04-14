Лавров заявил, что украинские военные встречались в Сумах с западными коллегами

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У России есть подтверждение того, что в украинских Сумах был поражен объект, где проходила очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"То ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого... Там находятся военнослужащие стран НАТО и напрямую руководят", – сказал он.

По словам Лаврова, все знают об этом. Он привел в пример публикацию New York Times, в которой утверждалось, что американцы с самого начала СВО играли решающую роль в атаках на Россию. Глава российского МИД уверен, что без США большая часть дальнобойных ракет "вообще не оторвалось бы" от своих мест базирования.

Кроме того, Лавров прокомментировал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить подобные нарушения международного права и урегулировать украинский кризис на основе Устава ООН и уважения территориальной целостности Украины.

"Во-первых, международное гуманитарное право категорически запрещает размещать военные объекты, вооружение на территории гражданских объектов", – ответил министр.

Он напомнил, что еще с первых дней украинского кризиса и во время действия Минских договоренностей, когда Украина еще могла остаться в пределах своей территориальной целостности за исключением Крыма, фактов размещения артиллерии и систем ПВО в городских кварталах неподалеку от детсадов был "миллион".

"Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается", – указал Лавров.

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили свыше 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате удара по украинским Сумам, рассказывали ранее в российском Минобороны. Уточнялось, что ракеты "Искандер-М" нанесли удар по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск".

При этом в оборонном ведомстве РФ обвинили Киев в использовании мирного населения в качестве живого щита, так как ВСУ располагают военные объекты и проводят связанные с ними мероприятия в центре густонаселенного города.

По информации экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в момент удара в городе проходила церемония награждения военных 117-й бригады украинской территориальной обороны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам.

