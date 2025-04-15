Захарова призвала Гутерриша и секретариат ООН прекратить дискредитацию РФ

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Москва вновь призывает генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и секретариат организации занять честную позицию, не допускать дискредитацию России и сокрытие преступлений Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, высказывания генсека по ситуации в Сумах вызывают недоумение и показывают его избирательный подход к Уставу ООН.

"В адрес России выдвигаются обвинения в нанесенном 13 апреля ракетном ударе, который якобы продолжает разрушительную череду подобных атак на украинские города", – приводятся слова дипломата на сайте МИД РФ.

Как напомнила Захарова, Минобороны РФ уже указывало на то, что целями всегда являются военные объекты. С начала проведения спецоперации российская армия никогда умышленно не наносила удары и не будет этого делать по мирному населению, отметила представитель ведомства.

При этом она заметила, что в словах Гутерриша присутствует поддержка усилий по достижению мира, однако там нет упоминания о праве самоопределения, что рассматривается как прямое свидетельство избирательного подхода генсека к Уставу.

Захарова в своем комментарии привела Декларацию о принципах международного права 1970 года, где, она напомнила, прописан взаимозависимый характер принципов документа.

Также там есть и принцип территориальной целостности, который используется в отношении стран, чьи власти соблюдают принцип самоопределения и представляют весь народ, проживающий на данной территории, указала дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что Киев не соответствует такому критерию, поскольку постоянно нарушает свободу русских и русскоязычных граждан. Более того, Захарова обратила внимание на нарушение этой статьи и генсеком ООН, добавив, что такое отношение демонстрируется в игнорировании обращений России по расследованию провокации в Буче.

"Многократно публично просили генсекретаря ООН помочь хотя бы добиться от Киева и его хозяев обнародования списка тех людей, чьи тела в начале апреля 2022 года западные СМИ показали на весь мир с истеричными голословными обвинениями в адрес России", – сказала она.

Ранее Минобороны РФ заявляло, что ВС РФ уничтожили свыше 60 военнослужащих ВСУ в результате удара по Сумам. В оборонном ведомстве РФ обвинили Киев в использовании мирного населения в качестве живого щита, так как ВСУ располагают военные объекты и проводят связанные с ними мероприятия в центре густонаселенного города.

По данным экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в момент удара в городе проходила церемония награждения военных 117-й бригады украинской территориальной обороны. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам.

Как позже заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, у России есть подтверждение того, что в украинских Сумах был поражен объект, где украинские военные встречались с западными коллегами.

