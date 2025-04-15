Bloomberg: США не дали G7 принять заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах

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США заявили своим союзникам по G7 (Группа семи), что не будут принимать заявление с осуждением удара России по украинским Сумам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседника, администрация президента США Дональда Трампа приняла такое решение, чтобы сохранить пространство для переговоров с РФ. При этом председательствующая в G7 Канада уточнила, что без Штатов принять заявление будет невозможно.

13 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по месту проведения совещания комсостава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в городе Сумы. В результате были уничтожены свыше 60 военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что ВС РФ наносят удары сугубо по военным и околовоенным объектам.

