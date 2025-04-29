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Власти Днепропетровской области Украины из-за приближения линии фронта объявили принудительную эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов Межевского района, который граничит с ДНР. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщает пресс-служба украинского областного района.

"В отдельных населенных пунктах Межевской поселковой территориальной общины (селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе, Сухарева Балка) объявлена принудительная эвакуация семей с детьми", – уточняется в публикации.

Российские силы вплотную подошли к Красноармейску (украинское название – Покровск) в ДНР, который находится неподалеку от границы с Днепропетровской областью, в конце 2024 года. Затем украинские власти начали насильственно вывозить из города детей, писали СМИ.

Утверждалось, что спецподразделения украинской полиции "Белый ангел" якобы заходили в дома и увозили их без родителей, которые отказывались покидать город. Информации о том, что дальше происходило с этими детьми, нет.

