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Власти Сумской области Украины объявили принудительную эвакуацию жителей из восьми населенных пунктов региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение областной администрации.

Данное решение было принято в связи с "обострением оперативной ситуации на территории области". Обязательная эвакуация затрагивает жителей Юнаковской и Миропольской территориальных общин, всего планируется эвакуировать 543 человека.

При этом глава военной администрации региона Владимир Артюх сообщил, что есть некоторые люди, которые отказываются эвакуироваться. Тем самым они "ограничивают деятельность ВСУ", добавил он.

Ранее подразделения группировки российских войск "Север" сумели освободить село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. Военные РФ нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, а также пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад.

Вместе с тем были разбиты две бригады территориальной обороны и два штурмовых полка ВСУ. В результате этих столкновений украинские формирования потеряли за сутки свыше 350 военных.