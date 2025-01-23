ТАСС: Киев начал принудительно вывозить детей из Красноармейска

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Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска. Для этого привлекли силы спецподразделения украинской полиции "Белый ангел", рассказали в силовых структурах.

"До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду. Сейчас эта процедура носит характер похищения детей. Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят", – передает ТАСС сообщение силовых структур.

При этом нет информации о том, что дальше происходит с этими детьми, добавил собеседник агентства.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил о проблеме массового выезда молодежи за рубеж, в частности старшеклассников. По его мнению, заставить молодежь остаться в стране в период боевых действий может только очень качественное образование. Министр также заявил, что западные вузы, куда переходят старшеклассники, не лучше украинских.