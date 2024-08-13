Сенатор Кастюкевич: эвакуация населения объявлена в ряде районов Херсона

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Обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного ВСУ города Херсон. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио. В частности, под эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

"Но люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет", – цитирует сенатора РИА Новости.

В начале июля украинские власти приступили к принудительной эвакуации детей в Волчанской общине в Харьковской области. В самом Волчанске остались около 30 человек, которые отказались уехать.

Незадолго до этого принудительная эвакуация также была объявлена в Торецке, который находится на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Здесь эвакуация была объявлена в связи с приближением российских войск.