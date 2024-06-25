Принудительная эвакуация объявлена в Торецке из-за приближения ВС РФ

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Власти Украины объявили принудительную эвакуацию из Торецка, который находится на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за приближения российских войск. Об этом сообщает Life.ru.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, 21 июня в городе оставались около 6 тысяч человек, на 25 июня там примерно 5,5 тысячи горожан.

Он добавил, что эвакуация из других городов на линии фронта также продолжается.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен в РФ перечень экстремистов и террористов) заявил, что для украинской армии сложилась сложная ситуация на фронте. По его словам, подобная ситуация для ВСУ продлится еще как минимум месяц, однако после обстановка не станет легче.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об ударах по энергетической инфраструктуре Украины в Винницкой, Хмельницкой, Запорожской и Львовской областях, а также городах Луцке и Ивано-Франковске. Он отметил, что после этого в населенных пунктах начались перебои с электричеством.

