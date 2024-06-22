Подполье: в ряде областей Украины повреждены объекты военной инфраструктуры

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Военные энергетические объекты в нескольких областях Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области были повреждены после ударов российской армии. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск", – уточнил он.

Кроме того, по его словам, во Львовской области был нанесен удар по военной инфраструктуре и складам ВСУ, где хранились детали для самолетов.

"Серия взрывов прозвучала в городе Стрый Львовской области. После взрывов начались перебои с электричеством", – добавил Лебедев.

Последний раз серия взрывов прогремела на Украине, включая Днепропетровск, в ночь на 20 июня. По информации СМИ, их можно было услышать после того, как в регионе сработала воздушная тревога.

После этого украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры. В компании уточнили, что повреждения зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР.

Спустя время в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ в качестве ответной реакции на попытки Киева нанести ущерб энергетическим объектам, расположенным на территории РФ, произвела групповой удар с помощью высокоточного оружия и дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

