ТАСС: взрывы произошли в Днепропетровске на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов была слышна в Днепропетровске на Украине в ночь на 20 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, взрывы прогремели на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги. На момент публикации ее уже отменили в регионе, сейчас сирены звучат только в Харьковской области Украины.

Ранее СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в Луганске в ночь на 20 июня. О причинах взрывов пока не сообщалось.

До этого глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий сообщил, что административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок получило повреждения из-за атаки дронов во Львове и окрестностях.