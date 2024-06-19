Козицкий: здание НИИ во Львове получило повреждения после атаки дронов

Фото: телеграм-канал "Андрій Садовий"

Административное здание Государственного научно-исследовательского контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок получило повреждения из-за атаки дронов во Львове и окрестностях. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Львовской области Максим Козицкий написал в телеграм-канале.

Козицкий рассказал, что в здании разрушены крыша, стены и перекрытие второго этажа на площади 800 квадратных метров. Кроме того, в селе Малехове повреждено офисное здание. Травмы получили двое мужчин, у одного из которых диагностированы осколочные ранения и несколько переломов, указал глава областной военной администрации Львовской области.

В ночь на 19 июня во Львове прогремели взрывы. На тот момент местные власти не прокомментировали ситуацию. Также воздушная тревога была объявлена во Львовской, Тернопольской и Харьковской областях Украины.

До этого Владимир Путин озвучил условия для начала переговорного процесса по украинскому конфликту. Так, ВСУ должны покинуть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна официально уведомить Россию, что не будет вступать в НАТО.