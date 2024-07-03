Украина начала принудительную эвакуацию детей из общины в Харьковской области

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские власти приступили к принудительной эвакуации детей в Волчанской общине в Харьковской области. Об этом пишут украинские издания со ссылкой на главу Волчанской районной военной администрации Тамаза Гамбарашвили.

"Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20–30 километрах от границы", – приводит РИА Новости слова Гамбарашвили.

По его словам, в самом Волчанске остаются около 30 человек, которые отказались уехать. В общей сложности в общине все еще остаются порядка 2,5 тысячи человек.

В начале июня киевские власти начали эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Местное правительство пообещало, что жителей отправят к семьям и близким и окажут всю необходимую помощь.

Спустя некоторое время принудительная эвакуация также была объявлена в Торецке, который находится на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Здесь эвакуация была объявлена в связи с приближением российских войск.

