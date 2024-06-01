ТАСС: началась эвакуация жителей на Золочевском направлении Харьковской области

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Киевские власти начали эвакуацию жителей на Золочевском направлении в Харьковской области. Об этом со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко сообщает ТАСС.

Он заявил, что на Украине началась эвакуация местных жителей из некоторых населенных пунктов под Харьковом. Так, украинцы должны будут покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении.

Коваленко пообещал, что жителей отправят к семьям и близким и окажут всю необходимую помощь. Он также допустил возможность принудительной эвакуации людей из некоторых населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что войска российской армии уничтожили склад украинских военных, который находился в торговом центре "Эпицентр" в Харькове. По объекту был нанесен ракетный удар.

В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

