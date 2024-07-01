Филипчук: Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне

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Эпидемия холеры распространяется среди солдатов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем телеграм-канале.

По его словам, как минимум два человека умерли от холеры на правом берегу Днепра. Местные украинские власти пытаются замалчивать ситуацию, отметил глава администрации.

В свою очередь, российские специалисты санитарно-эпидемиологических служб и МЧС держат ситуацию под контролем. Они следят, чтобы холера не попала на территорию, контролируемую силами РФ, заключил Филипчук.

Ранее стало известно о госпитализации около 100 заболевших холерой и не менее 12 скончавшихся от этой болезни в Херсоне. Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Тогда же был усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заболевания холерой в новых регионах России в текущем году пока не обнаружили. По данным ведомства, особое внимание сейчас уделяется мониторингу ситуации на юге страны, в том числе в новых субъектах РФ.