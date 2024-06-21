Роспотребнадзор направил в ВОЗ экстренный запрос из-за вспышки холеры в Херсоне

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Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры в Херсонской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Кроме того, усилен контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях. Роспотребнадзор подчеркнул, что ситуация с холерой в РФ стабильная, ведомство готово к выявлению и реагированию.

В связи с обострением ситуации в мире по холере Роспотребнадзором весной были приняты все необходимые меры по недопущению рисков распространения болезни в РФ в соответствии с санитарными правилами и постановлением главного государственного санитарного врача.

"Ситуация на строгом контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

Ранее пророссийское подполье Херсона сообщило о выявлении вспышки холеры в городе среди военных ВСУ и гражданского населения. В больницах находятся уже около 100 человек, не менее 12 скончались.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка и некоторые специалисты предупреждают о возможной пандемии холеры. Однако ведомство выстраивает работу по профилактике, учитывая возрастающие риски, успокаивала она.

