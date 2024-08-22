ТАСС: три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском

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Три роты Нацгвардии Украины, которые были переброшены под Покровск на подконтрольной Киеву части ДНР, отказались вместе с командирами выполнять приказы из-за высоких потерь и некомпетентности военного руководства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По словам бойца одной из рот Владислава, подразделения входят в состав второго батальона 15-й бригады Нацгвардии. Их перебросили под Покровск в середине августа. Спустя неделю боев они потеряли большое количество солдат – осталось всего по 10–13 человек в роте, включая командиров.

Военный также пожаловался на некомпетентность командования на фоне отсутствия коммуникации с соседними подразделениями, четкого понимания о позициях и плохой связи.

Нехватка личного состава также не позволяет держать оборону, продолжил Владислав. В связи с этим, когда на их точку приехало начальство, все военные отказались выполнять боевые распоряжения. Командование зафиксировало их неповиновение на видео и уехало, добавил украинский солдат.

В данный момент военнослужащие Нацгвардии не понимают, что им делать дальше. Владислав также уточнил, что все отказавшиеся выполнять приказы являются опытными военными.

В конце июля командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины за время спецоперации составили более 700 тысяч человек.

По информации СМИ, из-за острого дефицита кадров в украинской армии иностранных наемников назначают на командирские должности. Так, на передовой в рядах ВСУ практически нет лейтенантов и капитанов.