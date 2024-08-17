ВС РФ уничтожили САУ AS-90 в районе Северска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Установка была произведена в Великобритании, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины. Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, 10 из которых – вне зоны СВО.

До этого стало известно о двоих украинских военных, которые сдались в плен на курском направлении. В данный момент обстановка в регионе рабочая, подконтрольная.