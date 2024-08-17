Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера военно-морских сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили 2 управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 35 беспилотников, 10 из которых – вне зоны СВО.

Также за минувшие сутки ВС России уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета украинской армии, в том числе два Ми-8 и Ми-17. Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157-ми районах.

Ранее в Пентагоне сообщили, что у США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что США не исключают изменений политики использования американского оружия и его видов ВСУ. Там отметили, что это будет зависеть от динамики на поле боя.

