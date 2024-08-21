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В украинской армии иностранные наемники становятся командирами из-за острого дефицита кадров. Об этом говорится в статье сербского издания "Политика".

Автор материала указывает на то, что на передовой в рядах ВСУ практически нет лейтенантов и капитанов. В результате этого подразделениями некому командовать. При этом иностранные наемники также не отличаются высоким профессионализмом в военном деле, отмечают журналисты.

По данным СМИ, им мешает языковой барьер и нежелание подчиняться. В статье упоминаются несколько случаев, когда солдаты ВСУ стреляли в своих командиров.

В начале августа удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области.

До этого суд заочно приговорил 33-летнего гражданина США, ветерана морской пехоты Сент-Джона Майкл-Артура к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.