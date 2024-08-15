Фото: Следственный комитет РФ

Установлена личность одного из двух французских наемников ВСУ, которые изнасиловали жительницу харьковского села Глубокое. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглаву российской администрации Харьковской области Евгения Лисняка.

По словам пострадавшей, двое наемников в нетрезвом виде ворвались в ее дом, избили ее, а затем изнасиловали. После этого она несколько дней просидела в погребе, боясь выйти наружу. Спустя неделю ее вместе с матерью эвакуировали российские военные.

Одним из подозреваемых военнослужащих иностранного легиона является гражданин Франции Барат Максим Роджер Генри 1989 года рождения. Он участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, Сил сопротивления Синджара и отряда народной самообороны. Также был судим за домашнее насилие в отношении своей жены.

По данным УВД администрации Харьковской области, наемник родился в Орлеане, а его родители – выходцы из Бельгии.

Против него возбудили дело по статьям за изнасилование и наемничество. Таким образом, ему грозит пожизненное заключение. В данный момент правоохранители разыскивают второго соучастника преступления.

Следственный комитет РФ ранее заочно предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову.

В результате их действий погибли и пострадали 132 человека. Кроме того, было разрушено и повреждено 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Сотрудники СК приступили к их розыску, чтобы в дальнейшем арестовать.