Американец заочно приговорен к 14 годам заключения за наемничество на стороне ВСУ

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Суд заочно приговорил 33-летнего гражданина США, ветерана морской пехоты Сент-Джона Майкл-Артура к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет пресс-служба СКР.

Следствие и суд установили, что американец прибыл на Украину через Польшу в феврале 2022 года, чтобы стать наемником. Там гражданина США обеспечили оружием, боеприпасами и другим снаряжением, а потом провели для него военную подготовку, уверены в СКР.

С февраля 2022 по май 2024 года он выполнял приказы командиров Интернационального легиона и воевал против силовых структур ДНР и военных Вооруженных сил России (ВС РФ), получая за это не менее тысячи долларов США в месяц, уточнила сторона обвинения. Мужчину уже объявили в международный розыск.

Ранее столичный суд заочно приговорил к 5,5 года колонии командира украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадия Друзенко. Его обвинили в том, что он призывал калечить пленных российских военнослужащих. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

