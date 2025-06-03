03 июня, 14:33Политика
В Раде призвали жителей Сумской области к эвакуации
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Жители Сумской области должны уехать из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться <...> не дожидаясь", – написала она в своем телеграм-канале.
Также она раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского за плохую оборону области и посоветовала гражданам "быть реалистами".
Ранее власти украинского региона уже объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов Сумской области. Сообщалось, что 60% жителей этих зон уже покинули свои дома.
Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Также был взят под контроль населенный пункт Андреевка.
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области