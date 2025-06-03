В Раде призвали жителей Сумской области к эвакуации

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Жители Сумской области должны уехать из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

"Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться <...> не дожидаясь", – написала она в своем телеграм-канале.

Также она раскритиковала главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского за плохую оборону области и посоветовала гражданам "быть реалистами".

Ранее власти украинского региона уже объявили срочную эвакуацию людей из 202 населенных пунктов Сумской области. Сообщалось, что 60% жителей этих зон уже покинули свои дома.

Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Сумской области. Также был взят под контроль населенный пункт Андреевка.

