Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Андреевка в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, освободить Андреевку удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".

Кроме того, российские военнослужащие поразили скопления живой силы и техники двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Юнаковка, Корчаковка, Искрисковщина и Садки Сумской области.

В результате, как уточнили в министерстве, украинская армия потеряла более 230 солдат, восемь бронемашин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Также были ликвидированы два склада боеприпасов.

Вооруженные силы России 31 мая освободили село Водолаги в Сумской области и населенный пункт Новополь в ДНР, а 1 июня – Алексеевку в Сумской области.

Водолаги и Алексеевку удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".

