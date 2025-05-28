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28 мая, 12:20

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Константиновка и Зеленое Поле

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Константиновку удалось взять под контроль в результате активных действий подразделений группировки войск "Север". За сутки в зоне ответственности группировки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 210 человек.

Населенный пункт Зеленое Поле был освобожден в результате активных и решительных действий группировки войск "Восток". В это же время потери ВСУ за сутки в зоне ответственности подразделений достигли свыше 165 человек.

Всего за прошедшие сутки противник потерял свыше 1 145 военнослужащих. В частности, потери ВСУ в зоне ответственности подразделений группировки "Запад" достигли до 190 человек, группировки "Юг" – до 80, группировки "Центр" – более 440, а в зоне "Днепра" – до 60 военных.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. Населенный пункт перешел под контроль РФ в результате действий подразделений "Южной" группировки войск. До этого российские войска освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области.

ВС РФ заняли село Романовка в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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