Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, установить контроль над селом удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Село Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а село Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".

При этом бойцы группировки "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Позже российские бойцы взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области.

