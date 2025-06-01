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01 июня, 12:19

Политика

ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, установить контроль над селом удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".

Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Село Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а село Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".

При этом бойцы группировки "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Позже российские бойцы взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области.

ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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