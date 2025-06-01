01 июня, 12:19Политика
ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, установить контроль над селом удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".
Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Село Водолаги удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север", а село Новополь – в результате активных действий бойцов группировки "Восток".
При этом бойцы группировки "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области.
Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Строевка в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. Позже российские бойцы взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области.
ВС РФ взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО