09 июня, 14:58Политика
ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Ровненской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 9 июня ударили по аэродрому тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дубно в Ровненской области, сообщает Минобороны РФ.
Массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в ответ на террористические атаки киевского режима по российским аэродромам.
Кроме того, при помощи высокоточного оружия и БПЛА российские войска ударили по украинским заводам, где производили военную технику, а также собирали ударные беспилотники. Также были уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники противника.
Ранее ВС РФ достигли западной границы ДНР, развивая наступление в Днепропетровской области. Его целью в том числе является создание буферной зоны на Украине, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Позже в Минобороны сообщили, что российским военнослужащим удалось увеличить площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.
Российские войска приблизились к Константиновке в ДНР на 6,5 километра