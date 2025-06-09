ВС РФ нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Ровненской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ночь на 9 июня ударили по аэродрому тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дубно в Ровненской области, сообщает Минобороны РФ.

Массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в ответ на террористические атаки киевского режима по российским аэродромам.

Кроме того, при помощи высокоточного оружия и БПЛА российские войска ударили по украинским заводам, где производили военную технику, а также собирали ударные беспилотники. Также были уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники противника.

Ранее ВС РФ достигли западной границы ДНР, развивая наступление в Днепропетровской области. Его целью в том числе является создание буферной зоны на Украине, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позже в Минобороны сообщили, что российским военнослужащим удалось увеличить площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.