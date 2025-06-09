ВС России увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области, заявила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, Вооруженные силы РФ продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии.

Тем временем силами Черноморского флота РФ удалось уничтожить два безэкипажных катера противника. Также оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия России поразили пункты временного расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 9 июня ВС РФ при помощи высокоточного оружия большой дальности нанесли массированный удар по аэродрому украинской армии в районе Дубно Ровненской области, на котором базировались самолеты тактической авиации противника.

"Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", – говорится в сообщении.

Помимо этого, российские военные ударили по предприятиям, связанным с производством оружия и военной техники, а также по складам боеприпасов, вооружения и техники ВСУ и цехам сборки ударных БПЛА. Для нанесения ударов использовались высокоточное оружие и беспилотники.

Украинская армия атаковала аэродромы в пяти российских регионах 1 июня. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов. Президент Украины Владимир Зеленский взял на себя ответственность за случившееся.

После этого Владимир Путин в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом заявил, что "ему придется ответить" на эти действия киевского режима.

В ответ на теракты в ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар по украинской военной инфраструктуре. Его целями стали конструкторские бюро, цеха сборки ударных дронов, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.