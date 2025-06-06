ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на теракты

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Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на теракты, сообщает Минобороны РФ.

Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Целями ВС РФ стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава, а также склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – указали в оборонном ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэродромы в пяти российских регионах 1 июня. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях загорелись нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, сказав, что для данной операции использовались 117 беспилотников.

Спустя время Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили атаку. Российский лидер сообщил американскому коллеге, что "ему придется" ответить на действия украинской стороны.

Глава Белого дома уточнил, что понимает позицию Путина, однако все равно пытался его от этого отговорить.

Помимо этого, 31 мая в Брянской области автомобильный мост рухнул на проезжавший под ним пассажирский поезд, в котором находились 388 пассажиров. В результате погибли семь человек, еще 122 пострадали.

В ночь на 1 июня в Курской области обрушилось еще одно мостовое сооружение, по которому следовал состав. Следственный комитет России квалифицировал инциденты как теракты. В ведомстве уточнили, что обрушения произошли из-за подрывов, а подорвавшие действовали по указанию украинских властей.