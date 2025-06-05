Трамп с пониманием отнесся к позиции Путина в связи с атаками Украины

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Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает Владимира Путина в связи с недавними атаками Украины по российским аэродромам. Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, президент России дал понять, что у страны нет выбора, она должна ответить на атаки киевского режима. При этом, уверен Трамп, последствия такого удара не будут приятными.

Вместе с тем глава Штатов заявил, что готов ужесточить санкции в отношении РФ и Украины в случае, если соглашения по урегулированию конфликта не последует. Кроме того, у Трампа есть собственный "крайний срок", при котором он может занять "очень жесткую позицию".

Вооруженные силы Украины 1 июня при помощи FPV-дронов атаковали аэродромы в пяти российских регионах. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за произошедшее взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев задействовал в операции 117 беспилотников.

Спустя время Путин созвонился с Трампом. В ходе беседы президенты обсудили эту атаку. Российский лидер сообщил главе Штатов, что "ему придется ответить" на эти действия. При этом данный диалог Трамп назвал позитивным, но добавил, что он не стал "тем, который приведет к немедленному миру".