Песков: Россия предпочла бы услышать осуждение украинских атак по аэродромам

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Москва хочет услышать от международного сообщества жесткое осуждение атаки киевского режима по российским аэродромам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ходе прошедшего телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом последний заявил, что не знал о готовящемся ударе.

"Но если говорить в целом о международной оценке, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого теракта", – подчеркнул Песков.

Украина с помощью FPV-дронов нанесла удар по аэродромам в пяти регионах России 1 июня. Атаки удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, рассказав, что для этой операции использовали 117 беспилотников.

После этого состоялся разговор между Трампом и Путиным, в ходе которого президенты обсудили данную атаку. Российский лидер сообщил своему американскому коллеге, что "ему придется ответить" на эти действия. Всю беседу Трамп охарактеризовал как позитивную, но добавил, что она не стала "той, которая приведет к немедленному миру".