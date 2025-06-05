МВД РФ объявило в розыск возможного участника атаки на аэродромы

Фото: мвд.рф

МВД России объявило в розыск Артема Тимофеева, который, предположительно, причастен к атаке на военные аэродромы. Это следует из базы ведомства.

Согласно представленной информации, он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако, по какой конкретно, не раскрывается.

О том, что Тимофеев может быть подозреваемым в теракте, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет об атаке Украины по аэродромам в пяти регионах России, совершенной 1 июня. Боевики использовали FPV-дроны. В результате в Ивановской, Рязанской и Амурской областях удары были отражены, а в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, рассказав, что для этой операции использовали 117 беспилотников.

Владимир Путин пообещал ответить на действия Украины в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет услышать от международного сообщества жесткое осуждение атаки киевского режима.