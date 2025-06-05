Трамп попросил Путина оставить атаки Киева на аэродромы без ответа

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Президент США Дональд Трамп признался, что во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным пытался убедить его не отвечать на удары украинской армии по российским аэродромам, передает ТАСС.

"Знаете, он подвергся атаке. И они (украинские власти. – Прим. ред.) атаковали достаточно сильно, они вошли глубоко в Россию. И он (Путин. – Прим. ред.) в действительности сказал мне: <...> "у нас нет выбора, кроме как атаковать (ответно. – Прим. ред.) в связи с этим". И это (ответ России. – Прим. ред.) вероятно, не будет красивым", – заявил американский лидер на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп подчеркнул, что слова президента РФ ему не понравились. В связи с этим американский лидер предупредил Путина, что не стоит отвечать на атаку.

"Однако опять-таки: много ненависти", – прокомментировал Трамп ситуацию на Украине.

Удар Вооруженных сил Украины по аэродромам в пяти российских регионах произошел 1 июня. Атаки удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, но в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что для этой операции использовали 117 беспилотных летательных аппаратов.

После этого состоялся разговор между Трампом и Путиным, в ходе которого президенты обсудили данную атаку. Российский лидер сообщил своему американскому коллеге, что "ему придется ответить" на эти действия. По словам Трампа, он понимает позицию Путина, выразив уверенность, что последствия такого удара не будут приятными.