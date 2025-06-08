Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия вышла на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР), продолжая развивать наступление на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, бойцы подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" поразили формирования 13 бригад ВСУ в районах Димитрова, Красноармейска, Петровского, Новоторецкого, Новопавловки, Новониколаевки, Алексеевки, Новоукраинки и Новосергеевки в ДНР.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал наступление ВС РФ в Днепропетровской области новыми реалиями. Политик подчеркнул, что если украинское руководство отказывается признавать реалии войны на переговорах, то оно увидит новые реалии на земле.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике. Федоровку удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Восток".

Потери противника зоне ответственности группировки за прошедшую неделю, с 30 мая по 6 июня, составили более 1 240 военнослужащих, 21 боевая бронемашина, 34 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 6 складов боеприпасов и материальных средств.