Фото: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Зеленый Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, село удалось отбить благодаря активным действиям бойцов из подразделений группировки войск "Центр".

Также солдаты ВС РФ нанесли удары по формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины.

Это произошло в районах Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

В результате украинская сторона потеряла до 520 человек, шесть боевых бронированных машин, в том числе три американских бронеавтомобиля HMMWV, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, заключили в МО РФ.

Тем временем в Днепропетровской области российская армия развила наступление. В частности, подразделения группировки "Восток" вышли на западную границу ДНР.

Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику двух украинских механизированных бригад и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко в ДНР, а также Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.