Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) развили наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Восток" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и развивают наступление на территории соседней Днепропетровской области.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко в ДНР, а также Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.

ВСУ лишились свыше 225 солдат, потеряли 5 автомобилей, боевую бронемашину, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также стало известно о продвижении вглубь обороны противника подразделений российской группировки войск "Центр". В частности, подразделения 55-й мотострелковой бригады достигли западной границы ДНР и вместе со штурмовиками 90-й танковой дивизии ведут наступление в Днепропетровской области.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский призвал своих союзников и США не бояться "давить на Россию", так как Москва своими действиями показывает, что "давления мало". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", – уточнил Зеленский.

Первые российские бойцы перешли границу ДНР и Днепропетровской области еще в конце мая. Целью ВС РФ в этом регионе является в том числе создание буферной зоны на Украине, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Позже стало известно, что российские военные группировки "Центр" увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области. Несмотря на продолжение СВО, РФ параллельно готова к дипломатическим мерам, заявлял глава российского МИД Сергей Лавров.

