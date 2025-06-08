Российская армия перешла границу Днепропетровской области 20 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первые бойцы российской армии перешли границу Днепропетровской области еще 20 мая. Это следует из видео штурмового отряда танковой дивизии, которое показали в эфире канала "Россия-1".

На кадрах военнослужащий отряда рассказал, что бойцы Кемеровской роты танкового полка в ходе специальной военной операции перешли границу 20 мая в 09:14 по московскому времени.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, российская армия продолжает развивать наступление на территории области.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал наступление ВС РФ в области новыми реалиями. Политик уточнил, что если украинское руководство отказывается признавать реалии на переговорах, то оно увидит новые реалии на земле.