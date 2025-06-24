24 июня, 12:13Политика
ВС РФ освободили Дылеевку в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, достичь этого удалось благодаря действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Ранее российская армия освободила поселок Перебудова. Сделать это удалось в результате действий подразделений группировки войск "Восток".
Кроме того, Вооруженные силы России освободили населенный пункт Ульяновка. Контроль над поселком удалось установить благодаря активным и решительным действиям солдат из подразделений группировки войск "Центр". Также был освобожден населенный пункт Зеленый Кут.
Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с освобождением поселка Перебудова российские военнослужащие очистили все населенные пункты, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинали свое контрнаступление в 2023 году.
ВС РФ освободили 2 населенных пункта в зоне СВО