ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Кроме того, российская армия атаковала инфраструктуру военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения Военно-морских сил (ВМС) Украины. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия и ударных БПЛА.

По данным оборонного ведомства, все обозначенные цели удалось поразить.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье. По данным Минобороны России, в ночь на 17 июня атака была произведена высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Все объекты были поражены.

