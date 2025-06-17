ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска ночью нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атака была произведена высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Все назначенные объекты были поражены.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 5 бомб JDAM производства США и 233 дрона самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них 203 были сбиты вне зоны проведения СВО.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 63 970 беспилотников.

Ранее российские военные поразили предприятие ВПК Украины, а также нанесли поражение учебному центру ВСУ, цехам сборки, хранения и пунктам управления ударными беспилотниками, радиолокационным станциям ПВО.

Кроме того, ВС РФ атаковали склады боеприпасов, взрывчатых веществ и материальных средств Украины, пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.