Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 10:00

Происшествия

ВСУ установили взрывчатку на самокате в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали самокат в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества", – объяснил сапер-оператор с позывным Малой.

На труднодоступных территориях российские саперы применяют для разминирования робототехнический комплекс "Сталкер", объяснил военнослужащий. В ходе очистки территорий от мин и прочих опасных объектов специалистам стоит обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра, добавил Малой.

Ранее сотрудники российских спецслужб нашли крупный тайник ВСУ в городе Курахово в ДНР. По предварительным данным, украинцы планировали применить содержимое тайника для диверсий.

Внутри схрона нашли 22 единицы иностранного стрелкового оружия и более 300 боеприпасов, включая 2 пулемета, 2 ручных противотанковых гранатомета, 2 противотанковых ракетных комплекса Javelin и многое другое.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика