ВСУ установили взрывчатку на самокате в Курской области

Фото: телеграм-канал "Курская область"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали самокат в Курской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

"Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние. И при подробном обследовании самоката мы увидели, что внутри находились взрывчатые вещества", – объяснил сапер-оператор с позывным Малой.

На труднодоступных территориях российские саперы применяют для разминирования робототехнический комплекс "Сталкер", объяснил военнослужащий. В ходе очистки территорий от мин и прочих опасных объектов специалистам стоит обращать внимание на каждую мелочь и не пропускать ни единого сантиметра, добавил Малой.

Ранее сотрудники российских спецслужб нашли крупный тайник ВСУ в городе Курахово в ДНР. По предварительным данным, украинцы планировали применить содержимое тайника для диверсий.

Внутри схрона нашли 22 единицы иностранного стрелкового оружия и более 300 боеприпасов, включая 2 пулемета, 2 ручных противотанковых гранатомета, 2 противотанковых ракетных комплекса Javelin и многое другое.

