Российские войска ударом "Искандера" поразили командный пункт ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска ударили по командному пункту ВСУ в подконтрольной киевскому режиму части ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для атаки использовался оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". В ведомстве отметили, что в ходе удара был поражен командный пункт 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее с помощью "Искандера" российские бойцы нанесли удар по украинскому ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области. В результате был поражен ракетный комплекс ВСУ, радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и две сопровождающие машины.

До этого ВС РФ поразили командный пункт центра "Юг" Сил специальных операций ВСУ в Николаевской области. Для проведения операции военнослужащие российской армии задействовали "Искандер-М" и дроны "Герань-2".