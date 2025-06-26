ВС РФ освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Село Новосергеевка было освобождено в результате продвижения подразделений группировки войск "Центр" вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Населенный пункт Шевченко удалось взять под контроль благодаря усилиям подразделений "Восточной" группировки войск ВС РФ.

Ранее российская армия смогла освободить населенный пункт Ялта в ДНР. В то же время подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Камышеваха, Воскресенка, Шевченко ДНР, а также Успеновка и Сладкое Запорожской области.

Также ВС РФ ликвидировали нефтебазу, с которой подразделения ВСУ получали горючее, пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, радиолокационную станцию и машину управления противника.