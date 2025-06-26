Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО. Он уделил киевскому лидеру почти 40 минут. При этом конкретных обещаний поддержки или поставок оружия не озвучивалось.

После диалога Трамп заявил, что хотел узнать, как обстоят дела у Зеленского. Он также сообщил, что Киев просит предоставить ЗРК Patriot.

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