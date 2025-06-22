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22 июня, 17:55

Экономика

Стоимость биткоина опустилась ниже 100 тыс долларов впервые с 8 мая

Фото: 123RF/maykal

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась ниже 100 тысяч долларов впервые с 8 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:21 по московскому времени биткоин снижался на 3,5% и находился на уровне 99,975 тысячи долларов. Через несколько минут биткоин ускорил снижение и находился на отметке в 99,582 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Московская биржа с 4 июня запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Они будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях. Кроме того, для торгов будет доступна квартальная серия.

Мосбиржа начала публиковать индекс биткоина 10 июня

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экономика

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