Стоимость биткоина опустилась ниже 100 тыс долларов впервые с 8 мая

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Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась ниже 100 тысяч долларов впервые с 8 мая. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 17:21 по московскому времени биткоин снижался на 3,5% и находился на уровне 99,975 тысячи долларов. Через несколько минут биткоин ускорил снижение и находился на отметке в 99,582 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Московская биржа с 4 июня запустила привязанные к криптовалюте (Bitcoin Trust ETF) торги фьючерсом. Они будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Котировки выставляются в долларах США за один лот, а расчеты проводятся в российских рублях. Кроме того, для торгов будет доступна квартальная серия.