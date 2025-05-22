Внебиржевой курс доллара упал ниже 79 руб впервые с 2023 года

Фото: 123RRF/kadirorhan

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается РИА Новости.

Это произошло впервые с 15 мая 2023 года. К 14:16 по московскому времени курс американской валюты снизился на 66 копеек относительно предыдущего закрытия торгов, до 78 рублей 93 копеек.

При этом эксперты не исключают, что курс доллара может вырасти выше 90 рублей, а евро – дойти до 100. По версии доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, это может произойти летом 2025 года. На ослабление рубля, по версии экономиста, сыграет выручка экспортеров.

Дело в том, что стоимость нефти уже снижается, но нынешние цены отразятся на экспортной выручке лишь к середине или концу лета. При этом многое будет зависеть и от ситуации с импортом на российском рынке, так как спрос на товары из-за рубежа сокращается в различных сегментах.

