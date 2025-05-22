Стоимость биткоина впервые превысила 110 тысяч долларов

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Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 110 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 02:30 по московскому времени, криптовалюта дорожала на 2,87% за сутки – до 110 014 долларов. Однако затем биткоин замедлил рост и находился на уровне 109 тысяч долларов.

Центробанк России ранее предложил ввести запрет на расчеты криптовалютами вне экспериментального правового режима. При этом ЦБ сохранил свою позицию о невозможности применения криптовалют в качестве платежного инструмента.

Запрет майнинга могут ввести в Пензенской области, северной части Карелии и части Хакасии. В Минэнерго России отметили, что в данный момент нет информации о том, каким будет запрет – полным или на период отопительного сезона.