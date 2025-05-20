Набиуллина: возможности ИИ при принятии решений по ключевой ставке ограниченны

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Возможности искусственного интеллекта (ИИ) в прогнозировании и макроэкономическом анализе, в том числе при принятии решений по ключевой ставке, ограниченны. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на "Альфа-саммите", передает ТАСС.

Таким образом Набиуллина ответила на вопрос, сможет ли нейросеть заменить совет директоров Банка России при принятии решений по ключевой ставке.

По словам главы ЦБ РФ, регулятор старается использовать возможности ИИ. Однако условиях структурной трансформации потенциал нейросетей ограничен, так как их обучение осуществляется с помощью старых данных, объяснила она.

"Я лично считаю, что там большой потенциал, но пока не в макроэкономическом анализе и прогнозировании", – заключила Набиуллина.

Ранее Россия вошла в десятку стран – лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта. По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, общий уровень внедрения ИИ в приоритетных сферах экономики – 31,5%.

Решетников отметил, что высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза. Он также указал, что нужно создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, а также развивать для них рынок решений.

